أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يحتاج الجسم إلى عناية خاصة للحفاظ على توازنه وترطيبه، وبينما يركز كثيرون على شرب الماء، قد يغفل البعض أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد الشعور بالحر والعطش والإرهاق، بل وقد ترفع خطر الجفاف ومشكلات الهضم خلال الأيام شديدة الحرارة.

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة يجب تجنبها أثناء ارتفاع درجات الحرارة

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بتقليلها أو تجنبها أثناء موجات الحر، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الأطعمة الحارة

تحتوي الأطعمة الغنية بالفلفل الحار والتوابل القوية على مركبات تزيد من التعرق وارتفاع حرارة الجسم لدى بعض الأشخاص، ما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة خلال الطقس الحار.

2- الوجبات الدسمة والمقلية

تحتاج الأطعمة المقلية والغنية بالدهون إلى وقت أطول للهضم، ما يزيد العبء على الجهاز الهضمي ويرفع إنتاج الجسم للحرارة الداخلية، الأمر الذي قد يسبب الشعور بالخمول والتعب.

3- اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون والبسطرمة، إذ تحتوي غالباً على كميات مرتفعة من الصوديوم، وهو ما قد يزيد الشعور بالعطش ويؤثر على توازن السوائل في الجسم.

4- الحلويات الغنية بالسكر

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم ثم انخفاضه، ما يسبب الشعور بالإرهاق وقلة النشاط خلال النهار.

5- الوجبات السريعة

تجمع الوجبات السريعة عادة بين الدهون والملح والسعرات الحرارية المرتفعة، وهو مزيج قد يزيد الإحساس بالثقل والعطش أثناء الطقس الحار.

6- المخللات

رغم مذاقها المحبب، فإن المخللات تحتوي على نسب عالية من الملح، ما قد يدفع الجسم إلى طلب المزيد من السوائل ويزيد الشعور بالعطش.

7- المشروبات الغازية

قد تمنح إحساساً مؤقتاً بالانتعاش، لكنها غالباً تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، ما قد يساهم في فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص عند الإفراط في تناولها.

8- الأطعمة شديدة الملوحة

مثل رقائق البطاطس المعبأة والمقرمشات المالحة، حيث يؤدي ارتفاع نسبة الصوديوم إلى زيادة الحاجة للماء وتعزيز الشعور بالعطش.

ماذا نأكل بدلاً منها؟

ينصح خبراء التغذية بالتركيز على الأطعمة الغنية بالماء مثل:

البطيخ

الشمام

الخيار

الطماطم

الخس

البرتقال

العنب

كما يفضل تناول الوجبات الخفيفة والمتوازنة، والإكثار من شرب الماء على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش قبل شرب السوائل.