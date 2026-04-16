سعر رينو ميجان 2026 في السعودية.. صور

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو ميجان موديل 2026، وتنتمي ميجان لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أوروبي أنيق، وتمتاز بالثبات عند السرعات العالية .

محرك رينو ميجان موديل 2026

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2026 قوتها من من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات رينو ميجان موديل 2026

زودت سيارة رينو ميجان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط خارجية تحمل طابع أوروبي واضح، وبها لوحة قيادة بسيطة مع تنظيم ذكي للشاشات والأزرار، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 7 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وبها مقاعد بفرش من الجلد مع إمكانية التعديل اليدوي للمقاعد الأمامية، وبها نظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها فتحات تكييف خلفية .

ويوجد بـ سيارة رينو ميجان موديل 2026، إضاءة داخلية محيطية، وبها نظام تعدد وظائف المقاعد، وبها أنظمة اتصال بالهاتف الذكي، وبها شاشة واضحة وسهلة الاستخدام، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مانع الانزلاق، ومساعد الفرامل، وبها وسائد هوائية، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) .

سعر رينو ميجان موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 85 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 95 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة رينو في صناعة السيارات

تأسست شركة رينو عام 1899 على يد لويس رينو وإخوته في فرنسا، وبعد ذلك أصبحت رائدة في عالم السيارات بفضل الابتكار، والعمل المتسلسل منذ 1913، والمساهمة في المجهود الحربي.

وعبر تاريخها أنتجت سيارات أيقونية مثل (4CV) و(Clio)، وتوسعت لتصبح جزء من تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي القوي، وتركز حاليا على التكنولوجيا والسيارات الكهربائية .