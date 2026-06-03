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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 223 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وإعادة توجيههما لصالح مشروعات خدمية وتنموية بمحافظتي الفيوم وقنا، ونُشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 مكرر (ج).

تخصيص قطعة بالفيوم إلى وزارة الشباب والرياضة

ونصت المادة الأولى من القرار على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 5 أفدنة (ما يعادل 21,019 مترًا مربعًا) تقع في ناحية مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، ويرمز لها في المخططات بالحرف (أ)، على أن تنتقل ولايتها إلى وزارة الشباب والرياضة بهدف إقامة مركز شباب متطور لخدمة أبناء المحافظة ودعم الأنشطة الرياضية.

محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي "قوص"

كما شمل القرار الرئاسي تخصيص قطعة أرض ثانية بمساحة 0.12 فدان تقريبًا (ما يعادل 540 مترًا مربعًا) كائنة بناحية قرية "حجازة قبلي" التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، ويرمز لها بالحرف (ب).

وتم تخصيص هذه المساحة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستغلالها فورًا في إنشاء محطة رفع صرف صحي لرفع كفاءة المرافق والبنية التحتية بالقرية.

السيسي تخصيص قطعة محافظة قنا الشرب والصرف الصحي

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