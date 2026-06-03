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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
أسماء عبد الحفيظ

يُعد البطيخ من أكثر الفواكه ارتباطاً بفصل الصيف، ليس فقط بسبب مذاقه الحلو والمنعش، بل أيضاً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والعناصر الغذائية المهمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يحرص كثير من الأشخاص على تناوله بشكل يومي، لكن ماذا يحدث للجسم عند الانتظام على تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

يؤكد خبراء التغذية أن تناول البطيخ باعتدال يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية، بفضل احتوائه على الماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص.

يساعد على ترطيب الجسم

يحتوي البطيخ على نحو 90% من وزنه ماء، لذلك يساهم في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بسبب التعرق، خاصة خلال فصل الصيف. كما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالجفاف والشعور بالإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

يدعم صحة القلب

يحتوي البطيخ على مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يلعب دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم.

يمد الجسم بفيتامينات مهمة

يوفر البطيخ مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، أبرزها فيتامين C الذي يدعم جهاز المناعة، وفيتامين A الضروري لصحة الجلد والعينين.

يساعد على تحسين الهضم

بفضل محتواه المرتفع من الماء، يمكن أن يساهم البطيخ في تسهيل حركة الأمعاء والحد من بعض مشكلات الإمساك، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

قد يساهم في التحكم بالوزن

يتميز البطيخ بانخفاض سعراته الحرارية مقارنة بالعديد من الحلويات والوجبات الخفيفة، لذلك يمكن أن يكون خياراً مناسباً لمن يرغبون في التحكم بأوزانهم والشعور بالشبع لفترة أطول.

يعزز صحة البشرة

يساعد الماء الموجود في البطيخ على الحفاظ على ترطيب الجلد، بينما تساهم الفيتامينات ومضادات الأكسدة في دعم صحة البشرة وتقليل تأثير الجذور الحرة التي قد تسرع ظهور علامات التقدم في العمر.

يدعم صحة العضلات

يحتوي البطيخ على الحمض الأميني سيترولين، الذي تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في دعم تدفق الدم وتقليل الشعور بإجهاد العضلات بعد ممارسة النشاط البدني.

هل هناك أضرار لتناول البطيخ يومياً؟

رغم فوائده العديدة، فإن الإفراط في تناول البطيخ قد يؤدي إلى بعض المشكلات لدى بعض الأشخاص، ومنها:

الانتفاخ أو اضطرابات الهضم.
ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري إذا تم تناوله بكميات كبيرة.
زيادة الحاجة إلى التبول بسبب محتواه المرتفع من الماء.


ما الكمية المناسبة؟

لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع، لكن خبراء التغذية ينصحون بتناول البطيخ باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن، مع التنويع بين أنواع الفواكه المختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

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