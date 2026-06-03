استعدادات مكثفة بجنوب سيناء لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان انتظام سير الامتحانات، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة.

وأضافت أن الامتحانات تبدأ بمادتي اللغة العربية، والإملاء والخط العربي، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، مؤكدة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت مدير المديرية أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالمراوح ومبردات المياه، في إطار الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مع التأكيد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشارت إلى تكليف مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة للجان الامتحانية بمختلف مدن المحافظة، خاصة في ظل اتساع الرقعة الجغرافية وتباعد المسافات بين الإدارات التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وشددت على تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والاستقرار.