لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة ريهام حجاج ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت ريهام حجاج، ببنطال جينز واسع باللون الازرق الفاتح ، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريهام حجاج ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج