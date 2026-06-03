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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك كاجوال .. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
نهى هجرس

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ، ونسقت معه توب باللون الاسود والابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد 

هنا هنا الزاهد صور هنا الزاهد اخبار هنا الزاهد

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