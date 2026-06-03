بعد خسارتها الكبيرة للوزن.. إنجي وجدان تُفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة كاجوال رفقة زوجها | شاهد

شاركت الفنانة إنجي وجدان، متابعيها بصور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال ، وظهرت في الصورة بخسارة ملحوظة وكبيرة للوزن .

وتألقت إنجي وجدان ، مرتديه فستان كاجوال باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إنجي وجدان ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع جمالها .

كما اختارت انجي وجدان، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة إنجي وجدان