عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت نسرين طافش ، مرتديه فستانًا طويلًا باللون الأزرق الفاتح، وجاء الفستان بتصميم مميز وجذاب يتناسب مع الأجواء الصيفية إلى البحر.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين طافش ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش ، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين طافش