الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان جوك الكهربائية 2027 تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي جوك لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتجمع بين كفاءة الطاقة والرشاقة في الحركة، لتلبي تطلعات العائلات والباحثين عن سيارة تجمع بين الأناقة العصرية والعملية الفائقة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كيا EV2، ورينو 4.

مواصفات نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عرض مزدوجة للسائق مقاس 14.3 بوصة، وشاشة لمس مركزية، وبها نظام ملاحة يعتمد على خرائط جوجل، وبها تجربة اتصال سلسة تليق بسيارة مستقبلية، كمان إن أبعادها أكبر مقارنة بالطراز التقليدي الذي يمنح الركاب شعور بالاتساع والراحة بفضل تقنيات نيسان جوك الكهربائية المتطورة.

محرك نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية علي قوتها من بطارية سعة 52 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية قوتها أيضا من بطارية أكبر سعة 75 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة وذلك قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية

تباع سيارة نيسان جوك موديل 2027 الكهربائية في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 115 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان موتورز في عام 1933 في يوكوهاما، باليابان، وتطورت من دمج شركات صناعية رائدة لتصبح عملاق عالمي في صناعة السيارات، واشتهرت عالمياً بابتكاراتها الهندسية، وسيارات الدفع الرباعي منها نيسان باترول، وسيارات الأداء العالي (GT-R)، وهي حالياً جزء من تحالف استراتيجي مع رينو وميتسوبيشي.

