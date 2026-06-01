من اليوم.. بدء تطبيق قرار إيقاف رحلات البالون الطائر بالأقصر

شمس يونس

بدأت اليوم الاثنين تطبيق قرار إيقاف نشاط رحلات البالون الطائر التجارية بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن الإجراءات السنوية المتبعة خلال فصل الصيف، وفقا لما أعلنته سلطات الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات.

ويستمر وقف الرحلات التجارية للبالون الطائر اعتبارًا من اليوم الاول من يونيو 2026 وحتى الثلاثين من أغسطس 2026، بناءا على طلب جماعي تقدمت به جميع شركات البالون العاملة في الأقصر، في إطار الحرص على تعزيز معايير السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل استعدادًا للموسم السياحي المقبل.

ويأتي القرار تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على ظروف التشغيل، حيث تسعى الجهات المختصة والشركات المشغلة إلى الحفاظ على أعلى مستويات السلامة الجوية وضمان جاهزية منظومة البالون الطائر للعمل بكفاءة خلال الموسم الشتوي.

ويعد البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث يستقطب آلاف السائحين من مختلف الجنسيات سنويًا للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة من ارتفاعات شاهقة فوق البر الغربي للمدينة.

ومن المقرر أن تستأنف رحلات البالون الطائر التجارية نشاطها مجددًا مع بداية الموسم الشتوي اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة والمعتمدة من الجهات المختصة.

