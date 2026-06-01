جدول عمل المركز التكنولوجي المتنقل في الأقصر خلال يونيو

أعلنت حنان أحمد، مسؤل ملف تراخيص المحال العامة، مدير المركز التكنولوجي بمحافظة الأقصر الخطة الشهرية لسير عمل المركز التكنولوجي المتنقل اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

وأوضحت مدير المركز التكنولوجي أن أماكن تواجد السيارة المتنقلة سيتم تحديدها بمعرفة رؤساء المراكز والمدن، بما يساهم في تفعيل خدمات المركز التكنولوجي المتنقل والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستفيدين.

وأضافت أن السيارة المتنقلة تضم فريق عمل متكاملًا يشمل مشرف نظام، وموظف شباك، وموظف خزينة مزودًا بماكينة تحصيل إلكتروني (POS)، لتسهيل إجراءات تقديم الخدمة وإنهاء المعاملات في أسرع وقت.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الإيجار موثق بإثبات التاريخ.

وأكدت أن جدول عمل السيارة المتنقلة خلال شهر يونيو يتضمن التواجد بمدينة الأقصر يومي 1 و2 يونيو، بميدان صلاح الدين، ومركز ومدينة البياضية يومي 3 و4 يونيو، ومركز ومدينة القرنة يومي 8 و9 يونيو، ومركز ومدينة أرمنت يومي 10 و11 يونيو، ومركز ومدينة إسنا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو، ومركز ومدينة الزينية يومي 22 و23 يونيو، ومركز ومدينة الطود يومي 24 و25 يونيو.

وأضافت أن رؤساء المراكز والمدن سيتولون تحديد مواقع تمركز السيارة داخل نطاق كل مركز ومدينة، على أن يتم الإعلان عن أماكن التواجد قبل موعد تقديم الخدمة بوقت كافٍ لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة منها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالعمل على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومدن المحافظة، وتفعيل منظومة تراخيص المحال العامة طبقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، لرصد وحصر المنشآت التجارية وإصدار التصاريح المؤقتة للمحال العامة