قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات 2026 جديدة في السوق السعودي

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: بورشه باناميرا، و مرسيدس A200، و سوبارو WRX، و اودي a5، و جيلي جالاكسي ستار 7 .

بورشه باناميرا موديل 2026

تحصل سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2900 سي سي، وتنتج قوة 353 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 272 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 434 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 481 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 592 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 613 ألف ريال سعودي .

الفئة الخامسة من سيارة بورشه باناميرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 650 ألف ريال سعودي .

مرسيدس A200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 195 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس A200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 235 ألف ريال سعودي .

سوبارو WRX موديل 2026

قوة سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تصل إلي 271 حصان، وبها محرك سعة 2400 سي سي، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6 ثواني .

الفئة الأولي من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 183 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة سوبارو WRX موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 198 ألف ريال سعودي .

اودي a5 موديل 2026

عزم دوران سيارة اودي a5 موديل 2026 يصل إلي 400 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 168 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 233 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 239 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة اودي a5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 274 ألف ريال سعودي .

جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026

تتسارع سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 418 حصان، وعزم دوران 526 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 54 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جالاكسي ستار 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 81 ألف ريال سعودي .

