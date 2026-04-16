تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. تويوتا لاند كروزر 2027 الجديدة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا لاند كروزر موديل 2027، وتنتمي لاند كروزر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات تويوتا لاند كروزر موديل 2027

زودت سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل الهواء المرتفع الذي يعطي طابع عدواني وجاهزية تامة للمغامرات المائية والرملية، وبها باقة Premium Package ، وبها مقاعد مهواة ومدفأة، وبها شاشات عرض رقمية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه ولوحة العدادات، وبها أنظمة تويوتا للسلامة المتقدمة.

محرك تويوتا لاند كروزر موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي، وتنتج قوة 326 حصان، وعزم دوران 630 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا لاند كروزر موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 222 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 245 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست شركة تويوتا رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، منبثقة من شركة "صناعات تويوتا" للنسيج، لتصبح اليوم أكبر مصنع للسيارات عالمياً، وبدأت بأول محرك (Type A) عام 1934 وسيارة (AA) عام 1936، وتشتهر عالمياً باعتماديتها ونظام إنتاجها (TPS)، وريادتها في السيارات الهجينة (بريوس 1997)، وتنتج نحو 10 ملايين سيارة سنوياً.

وجدير بالذكر ان تويوتا تمتلك علامات تجارية أخرى مثل هينو، ولكزس، ودايهاتسو، بالإضافة إلى حصص في سوبارو، وإيسوزو، ومازدا.

