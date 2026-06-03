تصعيد جديد ضد تل أبيب.. سلوفينيا ترفض استقبال طائرة إسرائيلية وتجبرها على تغيير وجهتها

تعرضت رحلة جوية إسرائيلية لاضطراب مفاجئ بعدما رفضت السلطات السلوفينية السماح لطائرة تابعة لشركة "إسرائيل" بالهبوط في مطار العاصمة ليوبليانا، ما أجبرها على تحويل مسارها إلى مطار زغرب في كرواتيا، وفق ما أعلنته الشركة الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن الطائرة كانت في طريقها إلى سلوفينيا قبل أن تتلقى قرارًا يمنعها من الهبوط، معتبرة أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية وتعكس موقفًا معارضًا للسياسات الإسرائيلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوري سيركيس، إن السلطات السلوفينية تواصل رفض استقبال الطائرات الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعارض مع اتفاقيات الطيران المدني والالتزامات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وهيئة الطيران المدني تتابعان القضية، مشيرًا إلى أن جميع المحاولات الرامية لتسيير الرحلات إلى ليوبليانا باءت بالفشل حتى الآن.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات السلوفينية أي بيان رسمي يوضح أسباب القرار أو يرد على الاتهامات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الجدل السياسي الداخلي، على خلفية ملفات أمنية وعسكرية أثارت انقسامات حادة داخل الساحة السياسية. كما تزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة وانتقادات من شخصيات سياسية بارزة.

ووجه عدد من قادة المعارضة انتقادات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرين أن القرارات الأخيرة تعكس تراجعًا في هامش الاستقلالية السياسية والأمنية، وسط اتهامات بتزايد تأثير الضغوط الخارجية على مسار صنع القرار في تل أبيب.

