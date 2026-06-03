مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن وسائل فعالة لتبريد منازلهم دون الاعتماد المستمر على أجهزة التكييف التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلي، هبه محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن العديد من الطرق الطبيعية والبسيطة التي يمكن أن تساعد على خفض حرارة المنزل وتحسين الشعور بالراحة خلال الأيام الحارة.

أغلق النوافذ والستائر نهاراً

تدخل نسبة كبيرة من حرارة الشمس إلى المنزل عبر النوافذ، لذلك يُنصح بإغلاق الستائر أو استخدام الستائر المعتمة خلال ساعات الذروة، خاصة في الغرف التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

افتح النوافذ ليلاً

عندما تنخفض درجات الحرارة مساءً، يمكن فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد وتجديد الهواء داخل المنزل. ويساعد ذلك على التخلص من الحرارة المتراكمة خلال النهار.

استخدم المراوح بطريقة ذكية

يمكن وضع وعاء يحتوي على مكعبات الثلج أو زجاجات مياه مجمدة أمام المروحة، مما يساعد على دفع هواء أكثر برودة داخل الغرفة ويمنح شعوراً بالانتعاش.

أطفئ الأجهزة غير المستخدمة

تولد الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وأفران الميكروويف حرارة إضافية داخل المنزل، لذلك يفضل فصلها عند عدم الحاجة إليها لتقليل ارتفاع درجة الحرارة.

استبدل المصابيح التقليدية

تنتج المصابيح المتوهجة حرارة أكثر ، لذلك فإن استبدالها يساعد على تقليل الحرارة داخل المنزل بالإضافة إلى توفير استهلاك الكهرباء.

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

استخدم أغطية وأسِرّة خفيفة

يفضل خلال الصيف استخدام أغطية قطنية خفيفة وأقمشة تسمح بمرور الهواء، لأن الأقمشة الثقيلة تحتفظ بالحرارة وتزيد الشعور بالاختناق أثناء النوم.

رش الماء على الشرفات والأسطح

يمكن أن يساعد رش كمية بسيطة من الماء على الشرفات أو الأسطح في خفض درجة الحرارة المحيطة نسبياً، خاصة خلال ساعات المساء.

الإكثار من النباتات المنزلية

تساهم بعض النباتات المنزلية في تحسين جودة الهواء وإضفاء إحساس بالانتعاش، كما تساعد في تقليل تأثير الحرارة داخل بعض المساحات المغلقة.

تجنب استخدام الفرن وقت الظهيرة

يؤدي تشغيل الفرن إلى رفع درجة حرارة المنزل بشكل ملحوظ، لذلك يفضل إعداد الطعام في الصباح الباكر أو المساء، أو الاعتماد على الأطعمة الباردة والخفيفة خلال الأيام شديدة الحرارة.

أغلق الغرف غير المستخدمة

يساعد إغلاق أبواب الغرف غير المستخدمة على تركيز الهواء البارد في الأماكن التي يجلس فيها أفراد الأسرة وتقليل انتشار الحرارة داخل المنزل.

حافظ على ترطيب جسمك

رغم أن هذه الخطوة لا تبرد المنزل نفسه، فإن شرب الماء بكميات كافية يساعد الجسم على تحمل الحرارة بشكل أفضل ويقلل الشعور بالإجهاد الناتج عن الطقس الحار.