تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب
أفضل 10 وجبات عشاء في وقت متأخر من الليل
الأرصاد: طقس مستقر مع تذبذب بين النهار والليل.. وفرص أمطار خفيفة
دعاء آخر ليلة من رجب للرزق وقضاء الحاجة .. أدركها بـ 13 كلمة
سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري
الدفاعات الجوية الروسية تُسقط 34 مُسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات
موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
خناقة قلعة ميت عقبة .. تفاصيل مُثيرة في طعـ.ـن فرد أمن وآخر من عضو بنادي الزمالك
فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية
رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل
عمرو الحديدي: منتخب مصر قدّم بطولة تفوق التوقعات .. وبلدنا مليئة بالمواهب
بالصور

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة بيجو 301 موديل 2020‏‏.

                                                                     

تعتمد بيجو 301 موديل 2020، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم أقصى يبلغ 150 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يحقق توازن جيد بين الأداء والكفاءة.

من الناحية التصميمية، تأتي السيارة بيجو 301 موديل 2020‏، بروح عصرية تعكس هوية العلامة الفرنسية، من خلال خطوط حادة ولمسات ديناميكية واضحة، يبلغ طول السيارة 4445 مم، وعرضها 1953 مم، وارتفاعها 1474 مم، وترتكز على جنوط رياضية قياس 16 بوصة، كما تتميز بشبكة أمامية متعددة الفتحات بلمسات فضية، إلى جانب مصابيح أمامية بتقنية LED ذات تصميم أنيق وحاد.

أما المقصورة الداخلية، فتوفر بيجو 301 موديل 2020‏، مستوى عمليا من التجهيزات، حيث تضم شاشة وسائط متعددة قياس 7 بوصة تتيح التحكم السهل في النظام الترفيهي، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث ومنفذ USB لربط الهواتف الذكية، وتشمل التجهيزات أيضا نظام تكييف هواء فعال، ومرايا كهربائية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة.

وعلى صعيد الرحابة والأمان، توفر بيجو 301 موديل 2020‏، مساحة تخزين خلفية واسعة تصل إلى 506 لترات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي، كما زودت بمنظومة فرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب وسائد هوائية لتعزيز حماية الركاب، وتشمل تجهيزات السلامة والراحة مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، ونظام إنذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب.

أما من ناحية السعر، فيصل سعر السيارة بيجو 301 موديل 2020‏ المستعمل بمتوسط 550 ألف جنيه. 

