سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة ‏الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت ‏السيارة بيجو 301 موديل 2020‏‏.

تعتمد بيجو 301 موديل 2020، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم أقصى يبلغ 150 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، ما يحقق توازن جيد بين الأداء والكفاءة.

من الناحية التصميمية، تأتي السيارة بيجو 301 موديل 2020‏، بروح عصرية تعكس هوية العلامة الفرنسية، من خلال خطوط حادة ولمسات ديناميكية واضحة، يبلغ طول السيارة 4445 مم، وعرضها 1953 مم، وارتفاعها 1474 مم، وترتكز على جنوط رياضية قياس 16 بوصة، كما تتميز بشبكة أمامية متعددة الفتحات بلمسات فضية، إلى جانب مصابيح أمامية بتقنية LED ذات تصميم أنيق وحاد.

أما المقصورة الداخلية، فتوفر بيجو 301 موديل 2020‏، مستوى عمليا من التجهيزات، حيث تضم شاشة وسائط متعددة قياس 7 بوصة تتيح التحكم السهل في النظام الترفيهي، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث ومنفذ USB لربط الهواتف الذكية، وتشمل التجهيزات أيضا نظام تكييف هواء فعال، ومرايا كهربائية، ونوافذ كهربائية للأبواب الأربعة.

وعلى صعيد الرحابة والأمان، توفر بيجو 301 موديل 2020‏، مساحة تخزين خلفية واسعة تصل إلى 506 لترات، ما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي، كما زودت بمنظومة فرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب وسائد هوائية لتعزيز حماية الركاب، وتشمل تجهيزات السلامة والراحة مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، ونظام إنذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب.

أما من ناحية السعر، فيصل سعر السيارة بيجو 301 موديل 2020‏ المستعمل بمتوسط 550 ألف جنيه.