الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دمار المباني .. سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على شمال إسرائيل | صور

صاروخ أطلقه حزب الله
صاروخ أطلقه حزب الله
قسم الخارجي

أفادت دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في بيانٍ لها أن صاروخًا أطلقه حزب الله ليلًا أصاب بلدةً في شمال إسرائيل.

وأوضحت دائرة الإنقاذ أن الصاروخ، الذي أصاب بلدة حتسور هجليليت في شمال إسرائيل، ألحق أضرارًا بالمباني المجاورة دون وقوع إصابات.

وردا على هذا القصف، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لـ 13 قرية إضافية في جنوب لبنان، مطالباً السكان بـ "إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات إلى مناطق مفتوحة على مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أمر الجيش الإسرائيلي سكان 16 قرية أخرى في جنوب لبنان بالإخلاء، وحذرهم من العودة إلى منازلهم "في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في ضاحية الحازمية ببيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في الحازمية"، مضيفةً أنه "تم إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع".

وشنّت إسرائيل غارات جوية حول بيروت خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الموجة الأخيرة.

دمار المباني سقوط صاروخ حزب الله شمال إسرائيل دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي

