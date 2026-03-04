قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
أخبار العالم

لبنان تحت النار .. جيش الاحتلال يجبر سكان 13 قرية على الإخلاء من الجنوب

لبنان
لبنان
قسم الخارجي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لـ 13 قرية إضافية في جنوب لبنان، مطالباً السكان بـ "إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات إلى مناطق مفتوحة على مسافة لا تقل عن 1000 متر".

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، أمر الجيش الإسرائيلي سكان 16 قرية أخرى في جنوب لبنان بالإخلاء، وحذرهم من العودة إلى منازلهم "في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في ضاحية الحازمية ببيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في الحازمية"، مضيفةً أنه "تم إرسال سيارات إسعاف إلى الموقع".

وشنّت إسرائيل غارات جوية حول بيروت خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الموجة الأخيرة.

لبنان تحت النار جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي غارة جوية إسرائيلية الحازمية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

النصب التذكاري لشهداء البارود

أخبار قنا.. تشميع 5 محال غير مرخصة وإنذار 27 أخرى بنجع حمادى.. وضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء البارود

تموين دمياط

تحرير 58 محضر مخالفة في حملات موسعة على المخابز والأسواق بدمياط

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لأولمبياد مدارس دمياط

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

