النماذج الإسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2026 تكشف عدد الأسئلة في كل مادة

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في 8 مواد وهي (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” )

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن تحميل النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في مواد (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” ) من خلال الضغط على الروابط التالية :

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الرياضيات البحتة

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الجغرافيا

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 اللغة العربية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الفيزياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 التاريخ

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الكيمياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 اللغة الألمانية “لغة اولى”

النماذج الإسترشادية تكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026

وتكشف النماذج الإسترشادية مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، حيث يتعرف الطالب على عدد الأسئلة في كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2026 و شكل السؤال ، ومن خلال النماذج الإسترشادية التي تم نشرها حتى الآن تبين ما يلي :

عدد الأسئلة في نموذج امتحان الرياضيات البحتة في الثانوية العامة 2026 : 20

عدد الأسئلة في نموذج امتحان الجغرافيا في الثانوية العامة 2026 : 46

عدد الأسئلة في نموذج امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة 2026 : 55

عدد الأسئلة في نموذج امتحان الفزياء في الثانوية العامة 2026 : 46

عدد الأسئلة في نموذج امتحان الأحياء في الثانوية العامة 2026 : 46

عدد الأسئلة في نموذج امتحان التاريخ في الثانوية العامة 2026 : 46

عدد الأسئلة في نموذج امتحان الكيمياء في الثانوية العامة 2026 : 46

عدد الأسئلة في نموذج امتحان اللغة الألمانية “لغة أولى” في الثانوية العامة 2026 : 42

وكان قد بدأ موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إتاحة النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، بهدف توفير الفرصة لطلاب الثانوية العامة 2026 للتدريب والاستعداد الأمثل لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروح نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء السبت الماضي .





رابط النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://ellibrary.moe.gov.eg/ ، ليتم تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf بضغطة واحدة وبشكل مجاني .

وعلى رابط النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل.

اجابات النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026

بالتوازي مع إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة اجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه خطوة إتاحة تحميل النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 من موقع وزارة التربية والتعليم ، تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب امتحانات الثانوية العامة 2026 ، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.