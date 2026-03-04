بمواصفات تصوير احترافية.. إليك أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

في منشور على موقع ويبو، ادّعى المسرب الموثوق آيس يونيفرس أن هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا القادم قد يضمّ أحد أقوى أنظمة التصوير المقرّب على مستوى المكونات. ولتأكيد هذا الادعاء

أعاد نشر منشور شاركه المسرب ديجيتال تشات ستيشن، والذي يؤكد تفاصيل كاميرا المنظار في إكس 9 ألترا. إليكم التفاصيل التي شاركها.

ميزات هاتف Find X9 Ultra

بحسب شركة DCS، قد يأتي هاتف Find X9 Ultra مزودًا بكاميرا تقريب محسّنة بشكل ملحوظ. ويُقال إن الجهاز سيحتوي على مستشعر تقريب بصري (بيريسكوب) بدقة 200 ميجابكسل، بحجم كبير يبلغ 1/1.28 بوصة وفتحة عدسة تبلغ حوالي F2.2. ومن المتوقع أن توفر هذه العدسة التقاطًا أفضل للضوء مقارنةً بمعظم كاميرات التقريب المتوفرة حاليًا في الهواتف الذكية الرائدة.

إلى جانب ذلك، قد يضم الهاتف كاميرا ثانية من نوع المنظار مصممة للتقريب البصري الفائق. يُشاع أن هذه الكاميرا ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 10 أضعاف ومستشعر بحجم 1/2.76 بوصة.

أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يُجهز بعدسة OmniVision OV52A متوسطة المدى بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 3x وبُعد بؤري 70 مم. وقد يُرفق بها كاميرا Samsung JN5 المقربة بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 10x وبُعد بؤري 230 مم.

قد يضم هاتف X9 Ultra كاميرا سوني LYT-901 الرئيسية الجديدة كلياً بدقة 200 ميجابكسل وبُعد بؤري 23 مم. ويمكن أن تُقترن بعدسة سامسونج JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وبُعد بؤري 15 مم. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يضم كاميرا سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

موعد إطلاق هاتف Oppo Find X9 Ultra



إلى جانب ترقيات الكاميرا، من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة بدقة 2K، بالإضافة إلى مواصفات تقنية رائدة متوازنة في باقي الجوانب. ومع ذلك، تبقى أبرز ميزة هي نظام التقريب البصري المُطوّر الذي يهدف إلى تحسين التصوير عن بُعد.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فتشير التقارير إلى أن شركة أوبو قد تطرح هاتف Find X9 Ultra في الصين في شهر أبريل تقريبًا من هذا العام، وربما بالتزامن مع هاتف Find X9s Pro. وقد يتبع ذلك إطلاقه عالميًا في وقت لاحق من الربع الثاني من العام، حيث من المحتمل أن يُطرح مع سلسلة هواتف Find X9s.

