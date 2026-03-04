قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات تصوير احترافية.. إليك أفضل هواتف الكاميرا لعام 2026

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

في منشور على موقع ويبو، ادّعى المسرب الموثوق آيس يونيفرس أن هاتف أوبو فايند إكس 9 ألترا القادم قد يضمّ أحد أقوى أنظمة التصوير المقرّب على مستوى المكونات. ولتأكيد هذا الادعاء

 أعاد نشر منشور شاركه المسرب ديجيتال تشات ستيشن، والذي يؤكد تفاصيل كاميرا المنظار في إكس 9 ألترا. إليكم التفاصيل التي شاركها.

ميزات هاتف Find X9 Ultra

بحسب شركة DCS، قد يأتي هاتف Find X9 Ultra مزودًا بكاميرا تقريب محسّنة بشكل ملحوظ. ويُقال إن الجهاز سيحتوي على مستشعر تقريب بصري (بيريسكوب) بدقة 200 ميجابكسل، بحجم كبير يبلغ 1/1.28 بوصة وفتحة عدسة تبلغ حوالي F2.2. ومن المتوقع أن توفر هذه العدسة التقاطًا أفضل للضوء مقارنةً بمعظم كاميرات التقريب المتوفرة حاليًا في الهواتف الذكية الرائدة.
إلى جانب ذلك، قد يضم الهاتف كاميرا ثانية من نوع المنظار مصممة للتقريب البصري الفائق. يُشاع أن هذه الكاميرا ستكون بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل إلى 10 أضعاف ومستشعر بحجم 1/2.76 بوصة.
أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Find X9 Ultra قد يُجهز بعدسة OmniVision OV52A متوسطة المدى بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 3x وبُعد بؤري 70 مم. وقد يُرفق بها كاميرا Samsung JN5 المقربة بدقة 50 ميجابكسل، مزودة بتقريب بصري 10x وبُعد بؤري 230 مم.

قد يضم هاتف X9 Ultra كاميرا سوني LYT-901 الرئيسية الجديدة كلياً بدقة 200 ميجابكسل وبُعد بؤري 23 مم. ويمكن أن تُقترن بعدسة سامسونج JN5 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وبُعد بؤري 15 مم. أما بالنسبة لصور السيلفي، فقد يضم كاميرا سامسونج JN5 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التركيز التلقائي.

موعد إطلاق هاتف Oppo Find X9 Ultra


إلى جانب ترقيات الكاميرا، من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة بدقة 2K، بالإضافة إلى مواصفات تقنية رائدة متوازنة في باقي الجوانب. ومع ذلك، تبقى أبرز ميزة هي نظام التقريب البصري المُطوّر الذي يهدف إلى تحسين التصوير عن بُعد.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فتشير التقارير إلى أن شركة أوبو قد تطرح هاتف Find X9 Ultra في الصين في شهر أبريل تقريبًا من هذا العام، وربما بالتزامن مع هاتف Find X9s Pro. وقد يتبع ذلك إطلاقه عالميًا في وقت لاحق من الربع الثاني من العام، حيث من المحتمل أن يُطرح مع سلسلة هواتف Find X9s.
 

أوبو أوبو فايند إكس 9 ألترا هاتف Find X9 Ultra هاتف X9 Ultra كاميرا سامسونج سلسلة هواتف Find X9s

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

بعد إحالتهم للمحاكمة.. عقوبات تنتظر عصابة توظيف الأموال والنصب على المواطنين

الدعم النقدي

بالقانون الجديد .. اعرف المستفيدين من الدعم النقدي المشروط

مجلس النواب

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد