كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يهتم بما إذا كانت إيران ستشارك في بطولة كأس العالم 2026 المقررة هذا الصيف، والتي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوترات، بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وفي حديثه لموقع «بوليتيكو»، قال ترامب: «لا يهمني حقاً. أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشكل سيئ للغاية. إنهم بالكاد يواصلون العمل».

جاءت هذه التصريحات في وقت كانت فيه إيران الدولة الوحيدة الغائبة عن قمة تخطيطية نظمها FIFA هذا الأسبوع في أتلانتا للدول المشاركة في كأس العالم، ما زاد من التساؤلات حول إمكانية خوض المنتخب الإيراني مبارياته على الأراضي الأمريكية وسط أجواء حرب إقليمية متصاعدة.

ولم ترد «فيفا» فوراً على طلب للتعليق من وكالة «رويترز».

في المقابل، قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إن شدة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية لا تبشر بخير بالنسبة للبطولة التي تقام بين 11 يونيو و19 يوليو.

وكانت إيران قد ضمنت تأهلها إلى كأس العالم للمرة الرابعة توالياً، بعد تصدرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.

وأوقعت القرعة المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تقام مبارياته في الولايات المتحدة، بواقع مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.

كما أن هناك احتمالاً لمواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مباراة إقصائية يوم 3 يوليو في دالاس، في حال احتلالهما المركز الثاني في مجموعتيهما.

وتعد إيران واحدة من دولتين تخضعان لأشد قيود حظر السفر التي فرضها ترامب بموجب أمر تنفيذي صدر في يونيو الماضي، بحسب «بوليتيكو».

ورغم أن القرار يستثني منتخبات كأس العالم وأطقمها الفنية، فإن منح تأشيرات استثنائية لمسئولين حكوميين أو مديري شركات راعية يخضع لتقدير وزارة الخارجية الأمريكية كل حالة على حدة.

من جانبه، قال أندرو جولياني، مدير فريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، في تصريح سابق، إن الاعتبارات الأمنية ستحدد طريقة تعامل الإدارة مع استثناءات حظر السفر.

وأضاف في بيان أن «تحرك الرئيس ترامب الحاسم للقضاء على آية الله، أبرز داعم للإرهاب برعاية دولة في حياتي، أزال تهديداً مزعزعاً كبيراً وسيسهم في حماية الناس حول العالم، بما في ذلك الأمريكيون وملايين المشجعين الذين يخططون لحضور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة».

ويذكر أنه في العصر الحديث لم يسبق لمنتخب تأهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم أن غاب عنها. وفي حال انسحاب إيران، فمن المرجح أن يتم استبدالها بمنتخب آخر وفق لوائح «فيفا»، ما يضع مستقبل مشاركتها في البطولة أمام احتمالات مفتوحة ترتبط بتطورات المشهدين السياسي والعسكري في المنطقة.