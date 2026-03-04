قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
رياضة

الأهلي يتحمل راتب أشرف داري رغم إعارته للسويد

أشرف داري
أشرف داري
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التزام النادي بتسديد جزء من مستحقات أشرف داري المنتقل على سبيل الإعارة لنادي كالمار السويدي .

ويتحمل الاهلي أكثر من نصف مستحقات أشرف داري حتى بعد رحيله للنادي السويدي خلال الموسم الحالي.

ولم يحصل النادي الأهلي على مقابل مادي من صفقة أشرف داري للنادي السويدي في ظل محاولاته للتخلص من اللاعب.

رحيل أشرف داري

أعلن نادي كالمار السويدي الاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قررت إدارة النادي رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

وأكدت مصادر إن الأهلي قرر الالتزام بدفع ثلثي راتب أشرف داري مع نادي كلمار السويدي اللي انتقل إليه على سبيل الإعارة عشان يسهّل إمكانية رحيله، مع وجود بند بإمكانية الانتقال بشكل نهائي.. والنادي الأهلي لم يحصل على أي مقابل مادي من الصفقة.


 

النادي الأهلي كالمار السويدي أشرف داري المغربي أشرف داري الزمالك

