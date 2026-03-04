الأهلي يتحمل راتب أشرف داري رغم إعارته للسويد

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن التزام النادي بتسديد جزء من مستحقات أشرف داري المنتقل على سبيل الإعارة لنادي كالمار السويدي .

ويتحمل الاهلي أكثر من نصف مستحقات أشرف داري حتى بعد رحيله للنادي السويدي خلال الموسم الحالي.

ولم يحصل النادي الأهلي على مقابل مادي من صفقة أشرف داري للنادي السويدي في ظل محاولاته للتخلص من اللاعب.

رحيل أشرف داري

أعلن نادي كالمار السويدي الاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قررت إدارة النادي رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

وأكدت مصادر إن الأهلي قرر الالتزام بدفع ثلثي راتب أشرف داري مع نادي كلمار السويدي اللي انتقل إليه على سبيل الإعارة عشان يسهّل إمكانية رحيله، مع وجود بند بإمكانية الانتقال بشكل نهائي.. والنادي الأهلي لم يحصل على أي مقابل مادي من الصفقة.



