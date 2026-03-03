لا سجل ولا صنع.. كشف حساب أشرف داري في الأهلي

نجح كالمار السويدي في التوصل لاتفاق مع الأهلي لضم المدافع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الحالية.

ورغم أن عقد اللاعب مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028، قررت إدارة النادي رفع اسمه من القائمة لإتاحة الفرصة لتسجيل لاعب أجنبي جديد، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق للموسم الجاري.

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة أنهت حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.

أرقام أشرف داري

لعب أشرف داري بقميص الأهلي 1744 دقيقة خلال 26 مباراة في مختلف البطولات، بدون تسجيل أو صناعة أي هدف والتزم بدوره الدفاعي فقط؟

وخلال الموسم الحالي لعب داري 7 مباريات مع الأهلي 3 منها خلال فترة التوقف الدولي ولعب كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وغاب داري عن 16 مباراة خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة قبل أن يتم رفع اسمه من قائمة الفريق.