أول تعليق من أشرف داري بعد انضمامه لـ كالمار السويدي

أعرب أشرف داري لاعب الأهلي المعار لنادي كالمار السويدي عن سعادته بخوض تجربة جديدة مؤكدا على سعيه لمساعدة الفريق.

وقال داري في تصريحات عبر موقع ناديه السويدي:"إنه شعور جيد جداً أن أكون هنا، أتطلع حقاً للقاء زملائي الجدد في الفريق واللعب أمام الجماهير.

وأوضح: أعلم أن لنادي كالمار تاريخاً جيداً، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق.

وأكمل داري : نأمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معاً والوصول إلى نتائج جيدة في الدوري السويدي.

داري في كالمار السويدي

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة أنهت حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب داخل القلعة الحمراء.