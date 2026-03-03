محمود أبو الدهب: الأهلي يقدر يكسب الزمالك بسهولة

تحدث محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق، أن فريق كرة القدم الأول بالنادي، قادرا على الفوز أمام الزمالك بسهولة.

وقال أبوالدهب خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة تن: "اتفرجت طبعا على مباراة الزمالك وبيراميدز وكانت مباراة ميمزة بالفعل والفريقين عدهم لاعيبة كويسة".

واضاف: "فوز الزمالك لصالح الأهلي وأي نتيجة كانت هتحصل هي بردو لصالح الأهلي علشان الفرق (في الترتيب) مش بعيد».وأضاف: «مباريات الأهلي أمام الزمالك بتكون سهلة للأحمر»، مشيرا: «انت (الزمالك) بتعرف تكسب بيراميدز وبتعرف تتعامل مع الماتشات وبيكون في روح وأداء رجولي في الملعب".

وتابع : "ولكن اللعب مع الأهلي مختلف ".



وأكد أنه لا يؤيد فكرة المداورة بين حراس المرمى وقال : "الشناوي لازم يشارك مع الأهلي علشان يلعب كاس عالم؟ لأ طبعا مفيش الكلام ده في الكورة، ولما شوبير يكون كويس لازم هو اللي يشارك".

وختم: "يعني أضيع فرقة علشان الشناوي؟ يعني علشان يلعب كاس عالم أخسر دوري وأفريقيا؟".