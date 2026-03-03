قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالعاشر من رمضان
قتلى بعدوان الاحتلال.. الخارجية الإيرانية تدين قصف أمريكا وإسرائيل للمدنيين
قلوبنا معاك يا فنان.. تامر حسني يوجّه رسالة لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة
رياضة

محمود أبو الدهب: الأهلي يقدر يكسب الزمالك بسهولة

الاهلي
الاهلي
علا محمد

تحدث محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق، أن فريق كرة القدم الأول بالنادي، قادرا على الفوز أمام الزمالك بسهولة.

وقال أبوالدهب خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة تن: "اتفرجت طبعا على مباراة الزمالك وبيراميدز وكانت مباراة ميمزة بالفعل والفريقين عدهم لاعيبة كويسة".

واضاف: "فوز الزمالك لصالح الأهلي وأي نتيجة كانت هتحصل هي بردو لصالح الأهلي علشان الفرق (في الترتيب) مش بعيد».وأضاف: «مباريات الأهلي أمام الزمالك بتكون سهلة للأحمر»، مشيرا: «انت (الزمالك) بتعرف تكسب بيراميدز وبتعرف تتعامل مع الماتشات وبيكون في روح وأداء رجولي في الملعب".

وتابع : "ولكن اللعب مع الأهلي مختلف ".


وأكد أنه لا يؤيد فكرة المداورة بين حراس المرمى وقال : "الشناوي لازم يشارك مع الأهلي علشان يلعب كاس عالم؟ لأ طبعا مفيش الكلام ده في الكورة، ولما شوبير يكون كويس لازم هو اللي يشارك".

وختم: "يعني أضيع فرقة علشان الشناوي؟ يعني علشان يلعب كاس عالم أخسر دوري وأفريقيا؟".

محمود أبوالدهب نجم الأهلي السابق الأهلي الزمالك تن بيراميدز

