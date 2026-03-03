رفض استئناف إبراهيم صلاح مدرب الزمالك على عقوبة الإيقاف 12 مباراة

رفضت لجنة التظلمات استئناف إبراهيم صلاح مدرب نادي الزمالك على عقوبة إيقافه، التي حصل عليها أثناء توليه مهمة تدريب فريق جي بدوري القسم الثالث

وقدم إبراهيم صلاح بعد المدة القانونية لتقديمه، وهي 10 أيام من إخطاره بالعقوبة، حيث قدم التظلم بعد شهر من إصدار القرارات

ويتبقى مباراتين وتنتهى عقوبة الإيقاف لـ إبراهيم صلاح.

أزمة إبراهيم صلاح

توجه إبراهيم صلاح مدرب نادي الزمالك ، لاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف التظلم الذي قدمه منذ شهر بشأن عقوبة الإيقاف.

كان اتحاد الكرة اتخذ قرار بإيقاف إبراهيم صلاح ، حينما كان مديرا فنيا لفريق جي في دوري القسم الثالث.

بعد دخول إبراهيم صلاح في أزمة رفقة فريقه جي في دوري القسم الثالث أمام القناطر الخيرية.

ونشبت أزمة بين أعضاء الفريقين خلال المباراة ما أدي لفوضى في ملعب المباراة وقرر اتحاد الكرة إيقاف إبراهيم صلاح 12 مباراة.