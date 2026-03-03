قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتعملي عمل.. إبراهيم نور الدين يثير الجدل ويكشف تفاصيل في مسيرته التحكيمية

علا محمد

كشف الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتعرّضه لأعمال سحر من أحد زملائه الحكام خلال فترة عمله في الملاعب، مشيرا أن هذه الحادثة أثّرت عليه مهنيًا.

وقال نور الدين، في تصريحاته التليفزيونية عبر قناة النهار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، أن أحد الحكام قام بعمل سحر له، مشيرًا إلى أن الحكم ذاته اعترف بالأمر للكابتن عصام عبد الفتاح بشكل واضح.

واضاف نور الدين: "أحد زملائي الحكام قام بعمل ضدي، وقد أبلغ الكابتن عصام عبد الفتاح قائلًا: إذا أردتم أن يستعيد إبراهيم مستواه فعليه أن يبيع السيارة التي يقودها. واضاف :" وبالفعل، عقب بيع السيارة تحسّن وضعي بشكل ملحوظ".

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أنه كان يحرص قبل كل مباراة على ترديد الأذكار والأدعية، حفاظًا على استقراره النفسي وتركيزه في ظل ما كان يشعر به من تأثيرات غير طبيعية.

الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين إبراهيم نور الدين شوبير الإعلامي أحمد شوبير الحكم الدولي السابق

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
