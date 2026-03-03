اتعملي عمل.. إبراهيم نور الدين يثير الجدل ويكشف تفاصيل في مسيرته التحكيمية

كشف الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتعرّضه لأعمال سحر من أحد زملائه الحكام خلال فترة عمله في الملاعب، مشيرا أن هذه الحادثة أثّرت عليه مهنيًا.

وقال نور الدين، في تصريحاته التليفزيونية عبر قناة النهار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، أن أحد الحكام قام بعمل سحر له، مشيرًا إلى أن الحكم ذاته اعترف بالأمر للكابتن عصام عبد الفتاح بشكل واضح.

واضاف نور الدين: "أحد زملائي الحكام قام بعمل ضدي، وقد أبلغ الكابتن عصام عبد الفتاح قائلًا: إذا أردتم أن يستعيد إبراهيم مستواه فعليه أن يبيع السيارة التي يقودها. واضاف :" وبالفعل، عقب بيع السيارة تحسّن وضعي بشكل ملحوظ".

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أنه كان يحرص قبل كل مباراة على ترديد الأذكار والأدعية، حفاظًا على استقراره النفسي وتركيزه في ظل ما كان يشعر به من تأثيرات غير طبيعية.