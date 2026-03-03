تصديري الصناعات الغذائية: 5 ركائز أساسية لمضاعفة صادرات المخبوزات المصرية عالميًا

أكد جيلبار حبيقة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن زيادة صادرات قطاع المخبوزات المصرية تتطلب التركيز على خمسة محاور رئيسية تشمل الجودة، والسعر التنافسي، والتسويق الفعّال، والدعم الحكومي، والحضور المستمر في المعارض الدولية، مشددًا على أن تكامل هذه الركائز يمثل معادلة النجاح في الأسواق العالمية.

وأوضح حبيقة في بيان صحفي أن الجودة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية الصادرات، حيث تسهل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتقلل الحواجز غير الجمركية، وتسريع إجراءات التسجيل والتخليص، فضلًا عن خفض احتمالات رفض الشحنات. وأضاف أن الجودة تعتبر بوابة لدخول الأسواق المنظمة وأداة ثقة تعزز التعاقدات طويلة الأجل، كما تحوّل المنافسة من الاعتماد على السعر إلى التركيز على القيمة المضافة للمنتج.



وأشار إلى أن أبرز التحديات اللوجستية والتنظيمية أمام قطاع المخبوزات عند التصدير تتمثل في الحفاظ على معايير الجودة وسلامة المنتج وصلاحيته، خاصة في المنتجات المجمدة التي تتطلب درجات حرارة دقيقة لضمان وصولها إلى المستهلك النهائي بمواصفات مطابقة للمعايير.



وأوضح أن الطلب العالمي يشهد نموًا ملحوظًا على عدد من المنتجات الفرعية في قطاع المخبوزات، وعلى رأسها الخبز البلدي، إلى جانب عيش البرجر والكيك والكرواسون، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تحظى بإقبال متزايد في أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.



وأكد عضو المجلس التصديري أن قياس نجاح الصادرات يتم عبر مؤشرات النمو في الأرقام وعدد الأسواق الجديدة التي يتم النفاذ إليها، مؤكدًا أن الالتزام الصارم بالجودة والمعايير الدولية يظل الضامن الحقيقي لاستدامة التصدير وتعزيز مكانة المخبوزات المصرية عالميًا.