وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026.. بكم عيار 21؟

محمد صبيح

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في محال الصاغة، متأثرة بالاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء. وسجل سعر عيار 18 نحو 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء، وفق أحدث الأسعار المعلنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: 8,490 جنيهًا للبيع – 8,435 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,430 جنيهًا للبيع – 7,380 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,370 جنيهًا للبيع – 6,325 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,955 جنيهًا للبيع – 4,920 جنيهًا للشراء

الأونصة: 264,115 جنيهًا للبيع – 262,335 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,314.06 دولار

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8,490 جنيهًا للبيع و8,435 جنيهًا للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 7,430 جنيهًا للبيع و7,380 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6,370 جنيهًا للبيع و6,325 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,955 جنيهًا للبيع و4,920 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الأونصة 264,115 جنيهًا للبيع و262,335 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,314.06 دولار، وفق متوسط التداولات اليوم.

