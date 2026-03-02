قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
طقس اليوم والساعات القادمة| انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة مع نشاط الرياح
شاهد | لحظة استهداف القوات الأمريكية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية
أذهلتني بهجومها ضد العرب .. ترامب: نسحق إيران.. والأخطر لم ينفذ بعد
زوجة النني المغربية تحذف صورهما معا وتلغي متابعته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن الأصفر محليا وعالميا، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة لاتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

 

سعر الذهب 

وانخفض سعر الذهب الآن بعد الارتفاع الكبير أمس، ووصل سعر عيار 21 اليوم الي 7420 جنيه، والذي حقق أمس 7510، بفارق 90 جنيه للجرام وذلك في حالات البيع.

سعر الذهب الآن

العيار             سعر البيع       سعر الشراء   
     
عيار 24            8,480 جنيه      8,425 جنيه   
عيار 21            7,420 جنيه      7,370 جنيه   
عيار 18            6,360 جنيه      6,315 جنيه   
عيار 14            4,945 جنيه      4,915 جنيه   
الأونصة (محليا)   263,760 جنيه    261,980 جنيه 
الأونصة (عالميا)  5,339.03 دولار              

 

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب أمس

عيار 24:

  البيع: 8,585 جنيه
  الشراء: 8,355 جنيه

عيار 21:

  البيع: 7,510 جنيه
  الشراء: 7,310 جنيه

عيار 18:

  البيع: 6,435 جنيه
  الشراء: 6,265 جنيه

عيار 14:

  البيع: 5,005 جنيه
  الشراء: 4,875 جنيه

الأونصة (محليا)

  البيع: 266,955 جنيه
  الشراء: 259,850 جنيه

الأونصة (عالميا): 5,277.89 دولار

  لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟

جاء تراجع الأسعار بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق أمس، والتي وصفت بالقفزة الكبيرة نتيجة موجة طلب مرتفعة وتحركات مفاجئة في الأسواق العالمية. ومع هدوء نسبي في التداولات العالمية وتراجع سعر الأوقية، بدأت الأسعار في السوق المحلي تصحح مسارها سريعا.

ويرتبط سعر الذهب بعدة عوامل مؤثرة، من أبرزها التوترات الجيوسياسية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى — وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي — بالإضافة إلى تحركات سعر الدولار عالميا ومحليا، فضلا عن آليات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

كما يأتي ذلك في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية، انتظارا لقرارات اقتصادية مرتقبة وتطورات الأوضاع الإقليمية، ما يجعل حركة الذهب محليا انعكاسا مباشرا للتغيرات الدولية.

  أبرز العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من السلع الأكثر تداولا عالميا، لذلك تتغير أسعاره بشكل مستمر صعودا وهبوطا وفقا لعدة عوامل، أهمها:

معدلات الفائدة عالميا
 تحددها البنوك المركزية وفقا للأوضاع الاقتصادية، ويؤدي رفع الفائدة غالبا إلى الضغط على أسعار الذهب، بينما يدعم خفضها ارتفاعه.

أسعار النفط العالمية
 يرتبط الذهب بأسواق الطاقة، إذ يدفع ارتفاع أسعار النفط بعض المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

أسعار الذهب اليوم

الإنتاج العالمي والعرض والطلب


 تؤثر كميات الإنتاج ومعدلات الطلب الاستثماري والاستهلاكي بشكل مباشر على تحديد الأسعار.

وتبقى أسعار الذهب مرهونة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب الراغبين في الشراء أو الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الذهب الذهب سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

الشاب الضحية بالغربية

ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية

ترشيحاتنا

جلاش بالسبانخ والفراخ

هنفطر إيه النهاردة .. بانيه دجاج وجلاش بالفراخ والسبانخ ومهلبية قمر الدين

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

المزيد