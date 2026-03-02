انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21

يشهد سعر الذهب في مصر اهتماما متزايدا من جانب المواطنين والمستثمرين، في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن الأصفر محليا وعالميا، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محلات الصاغة لاتخاذ قرارات الشراء أو الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب

وانخفض سعر الذهب الآن بعد الارتفاع الكبير أمس، ووصل سعر عيار 21 اليوم الي 7420 جنيه، والذي حقق أمس 7510، بفارق 90 جنيه للجرام وذلك في حالات البيع.

سعر الذهب الآن

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8,480 جنيه 8,425 جنيه

عيار 21 7,420 جنيه 7,370 جنيه

عيار 18 6,360 جنيه 6,315 جنيه

عيار 14 4,945 جنيه 4,915 جنيه

الأونصة (محليا) 263,760 جنيه 261,980 جنيه

الأونصة (عالميا) 5,339.03 دولار

سعر الذهب أمس

عيار 24:

البيع: 8,585 جنيه

الشراء: 8,355 جنيه

عيار 21:

البيع: 7,510 جنيه

الشراء: 7,310 جنيه

عيار 18:

البيع: 6,435 جنيه

الشراء: 6,265 جنيه

عيار 14:

البيع: 5,005 جنيه

الشراء: 4,875 جنيه

الأونصة (محليا)

البيع: 266,955 جنيه

الشراء: 259,850 جنيه

الأونصة (عالميا): 5,277.89 دولار

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم؟

جاء تراجع الأسعار بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق أمس، والتي وصفت بالقفزة الكبيرة نتيجة موجة طلب مرتفعة وتحركات مفاجئة في الأسواق العالمية. ومع هدوء نسبي في التداولات العالمية وتراجع سعر الأوقية، بدأت الأسعار في السوق المحلي تصحح مسارها سريعا.

ويرتبط سعر الذهب بعدة عوامل مؤثرة، من أبرزها التوترات الجيوسياسية، وقرارات البنوك المركزية الكبرى — وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي — بالإضافة إلى تحركات سعر الدولار عالميا ومحليا، فضلا عن آليات العرض والطلب داخل السوق المصرية.

كما يأتي ذلك في ظل حالة ترقب تسود الأسواق العالمية، انتظارا لقرارات اقتصادية مرتقبة وتطورات الأوضاع الإقليمية، ما يجعل حركة الذهب محليا انعكاسا مباشرا للتغيرات الدولية.

أبرز العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من السلع الأكثر تداولا عالميا، لذلك تتغير أسعاره بشكل مستمر صعودا وهبوطا وفقا لعدة عوامل، أهمها:

معدلات الفائدة عالميا

تحددها البنوك المركزية وفقا للأوضاع الاقتصادية، ويؤدي رفع الفائدة غالبا إلى الضغط على أسعار الذهب، بينما يدعم خفضها ارتفاعه.

أسعار النفط العالمية

يرتبط الذهب بأسواق الطاقة، إذ يدفع ارتفاع أسعار النفط بعض المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

الإنتاج العالمي والعرض والطلب



تؤثر كميات الإنتاج ومعدلات الطلب الاستثماري والاستهلاكي بشكل مباشر على تحديد الأسعار.

وتبقى أسعار الذهب مرهونة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يتطلب متابعة مستمرة من جانب الراغبين في الشراء أو الاستثمار.