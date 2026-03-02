قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شمس الحكمة .. تفاصيل مشروع السكن البديل للعائلات في العلمين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة.

 يأتي ذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة بمشروعات البنية التحتية والمرافق بالمحافظة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركز للتعمير.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات مياه الشرب، وخطوط النقل والتوزيع، ومحطات وروافع الصرف الصحي، إلى جانب مناقشة خطط التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الشبكات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم حدوث انقطاعات، خاصة بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة خلال موسم الصيف.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المتعلقة بمشروع مدينة رأس الحكمة، بجانب الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة ومحافظة مطروح والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع المتابعة الدورية للمحطات القائمة بجانب متابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمحطات الجاري العمل على إنشائها، وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددة على ضرورة الجاهزية التامة لغرف الطوارئ وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال بالمحطات.

كما أكدت الوزيرة أهمية مشروع رأس الحكمة، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.

من جانبه، أشاد محافظ مطروح بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وتحسين خدمات المرافق الأساسية المقدمة لأهالي مطروح.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة مختلف المشروعات، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، بما يضمن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، وتحقيق الاستعداد الكامل لموسم الصيف بالمحافظة.

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

