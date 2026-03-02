قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد مركز المؤتمرات والمعارض وأبراج وبحيرات الداون تاون بالعلمين الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولتها بكومباوند مزارين، مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية وأبراج وبحيرات الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن المشروع، وموقف تنفيذ مختلف بنود الأعمال وفقا للمواصفات القياسية، والذي يأتي كأحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم ٤ صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان، لتفقد مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون من برج أيقوني واحد بعدد 67 طابقًا ارتفاع ٣٠٧ أمتار ، بالإضافة إلى عدد (2) طابق بدروم، كما يتضمن المشروع الأبراج السكنية بواقع 4 أبراج سكنية ارتفاع ٢٠٠ متر،

وصعدت وزيرة الإسكان إلى الدور ٦٦ بالبرج الأيقونى، وتابعت الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع وتشطيب الواجهات في البرج، والتشطيبات الداخلية.

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروع بحيرات داون تاون "اللاجونز" وهو مشروع سياحي وترفيهي فاخر في مدينة العلمين الجديدة، يمتد على 745 فدانًا، مع مساحة تطوير 350 فدانًا، ويعتمد المشروع على شبكة مترابطة من 11 بحيرة صناعية بمساحة مياه إجمالية 226,530 م²، وسبع جزر وظيفية تشمل وحدات إقامة فاخرة، مرافق رياضية وترفيهية، مسرحًا، حدائق مائية، ومناطق فعاليات، ويضم كورنيش بمساحة 222,084 م² للأنشطة التجارية والترفيهية والمسطحات الخضراء، كما يضم 109 مبنى بتصميم متكامل مع المسطحات المائية.

مزارين المجتمعات العمرانية الداون تاون العلمين الجديدة

