شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال التطوير بقرى مارينا

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات ( "مارينا 8"، وبوغاز بحيرات نيو مارينا)، فضلاً عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمارينا.

ورافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجولت وزيرة الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بإحدى الفيلات بمشروع بمارينا ٨، وتابعت مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، والذي يقع على مساحة 179 فدانا، ويضم مبان سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابعت موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، موجهةَ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، ومرافقوها، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم للمرحلة الأولى، وكذا أعمال رفع كفاءة منطقة السوق التجارية.

كما تابعت وزيرة الإسكان، مشروع إنشاء بوغاز رقم 5 مركز مارينا السياحي، واستمعت إلى شرح عن المشروع، حيث يهدف إلى تطوير البحيرات الداخلية وإعادة تجديد المياه بداخلها وذلك بإنشاء بوغاز بطول 220 متر يربط بين البحر والبحيرات بجانب أعمال الحماية اللازمة للشاطئ، وذلك في إطار دعم خطط التنمية في مركز مارينا السياحي.

وتابعت الوزيرة في جولتها أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والزراعات والإنارة، حيث وجهت بدفع أعمال التطوير الجاري تنفيذها والاهتمام بالصيانة الدورية للطرق والمسطحات الخضراء والمكونات الأخرى التي تم الانتهاء من تنفيذها.

كما وجهت وزيرة الإسكان، بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

الإسكان المجتمعات العمرانية مارينا 8 نيو مارينا العلمين الجديدة

