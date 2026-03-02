وزيرة الإسكان تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال التطوير بقرى مارينا

استهلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتها اليوم، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات ( "مارينا 8"، وبوغاز بحيرات نيو مارينا)، فضلاً عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمارينا.

ورافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجولت وزيرة الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بإحدى الفيلات بمشروع بمارينا ٨، وتابعت مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، والذي يقع على مساحة 179 فدانا، ويضم مبان سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابعت موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، موجهةَ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، ومرافقوها، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم للمرحلة الأولى، وكذا أعمال رفع كفاءة منطقة السوق التجارية.

كما تابعت وزيرة الإسكان، مشروع إنشاء بوغاز رقم 5 مركز مارينا السياحي، واستمعت إلى شرح عن المشروع، حيث يهدف إلى تطوير البحيرات الداخلية وإعادة تجديد المياه بداخلها وذلك بإنشاء بوغاز بطول 220 متر يربط بين البحر والبحيرات بجانب أعمال الحماية اللازمة للشاطئ، وذلك في إطار دعم خطط التنمية في مركز مارينا السياحي.

وتابعت الوزيرة في جولتها أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والزراعات والإنارة، حيث وجهت بدفع أعمال التطوير الجاري تنفيذها والاهتمام بالصيانة الدورية للطرق والمسطحات الخضراء والمكونات الأخرى التي تم الانتهاء من تنفيذها.

كما وجهت وزيرة الإسكان، بتكثيف الأعمال ووضع جداول زمنية لكافة الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.