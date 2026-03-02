قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية

غارة
غارة
البهى عمرو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن إسرائيل شنت أكثر من 80 غارة استهدفت الأراضي اللبنانية منذ الليلة الماضية.

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن مجمل الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الراهن.

أعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر لقرارات الضم الأخيرة في الضفة الغربية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، بما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين ويهدد الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة محورية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، وصولاً إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.

كما أكد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة البيئة الملائمة لاستئناف المسار السياسي.

كما تناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي تقييم مصر للموقف، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية قبل خروج الأوضاع عن السيطرة، لما يحمله استمرار التوتر من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وشدد على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مع تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر ومنع اتساع دائرة الصراع.

من جانبه، ثمّن السيد حسين الشيخ الجهود المصرية المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

لبنان القاهرة الإخبارية بدر عبد العاطي

