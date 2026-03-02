أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن إعلام إيراني بوقوع انفجارات ضخمة في غرب وجنوب غربي طهران.

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن صفارات الإنذار دوّت في مناطق واسعة داخل إسرائيل، شملت تل أبيب الكبرى والقدس وعدداً من الضواحي، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد رشقة صاروخية إيرانية باتجاه القدس وتل أبيب، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات قوية في سماء المدينة، وسط توسع رقعة المناطق التي فُعلت فيها صفارات الإنذار.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن صاروخا باليستيا إيرانيا تمكن أمس من اختراق منظومات الدفاع الجوي وسقط في مستوطنة راموت بالقدس، ما أدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين، فيما سقط صاروخ آخر في بيت شيمش غرب القدس، مخلّفاً تسعة قتلى و57 مصاباً، إضافة إلى مفقودين تحت الأنقاض.

وفي السياق ذاته، نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن ضربة وُجهت إلى قيادات في الاستخبارات الإيرانية بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على أهداف في إيران وجنوب لبنان، بانتظار تأكيد نتائج العملية.