وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى شملت وزراء خارجية السعوديةً والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين يوم الاثنين ٢ مارس، وذلك فى إطار متابعة التطورات الخطيرة المتسارعة فى المنطقة وفي ظل الاعتداءات التي تتعرض لها الدول الشقيقة، كما تواصل الوزير عبد العاطي مع نائبي رئيسي وزراء ووزيري خارجية الأردن والعراق الشقيقين.

جدد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات التأكيد علي تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، وادانة الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة، ودعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضي هذه الدول العربية الشقيقة، مشددا على ضرورة توقف ايران فورا عن استهداف الدول العربية.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوتر بالمنطقة، منعاً لانزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة. ودعا كافة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وتحكيم العقل والحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول والالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في احتواء الموقف الخطير ومنع اتساع نطاق المواجهة والتصعيد في المنطقة.