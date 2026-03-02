صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟

يواصل ريال مدريد تحركاته المكثفة في سوق الانتقالات من أجل تدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل احتمالية رحيل النمساوي دافيد ألابا، إلى جانب الغموض الذي يحيط بمستقبل الألماني أنطونيو روديجر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "AS" الإسبانية، فإن الألماني نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند، يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للنادي الملكي، خاصة أن عقده يمتد حتى يونيو 2027، ما يجعله خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد.

شلوتربيك يتفوق على منافسيه

كان ريال مدريد قد وضع عدة أسماء بارزة ضمن اهتماماته الدفاعية من بينها الفرنسي ويليام ساليبا الذي جدد عقده مع آرسنال وكذلك دايوت أوباميكانو الذي مدد ارتباطه مع بايرن ميونخ فيما لم يقتنع مسؤولو النادي بالمستوى الذي يقدمه إبراهيما كوناتي مع ليفربول بالشكل الكافي.

وفي ضوء هذه المعطيات برز شلوتربيك كخيار مفضل بفضل مستواه الثابت في الدوري الألماني وقدرته على تقديم إضافة فورية لدفاع الفريق الإسباني.

علاقة قوية تمنح الأفضلية

يمتلك ريال مدريد أفضلية نسبية في سباق التعاقد مع مدافع دورتموند مستندًا إلى العلاقة المتينة التي تجمع الناديين عبر سنوات من التعاون والصفقات الناجحة.

وكانت أبرز هذه الصفقات انتقال الإنجليزي جود بيلينجهام إلى ريال مدريد في صيف 2023 مقابل 103 ملايين يورو، إضافة إلى متغيرات، رغم تلقي دورتموند عروضًا مالية أعلى من أندية أخرى، إلا أن العلاقات القوية بين الطرفين لعبت دورًا حاسمًا في إتمام الصفقة.

تاريخ مشترك يعزز فرص الصفقة

شهدت السنوات الأخيرة عدة تعاملات مباشرة وغير مباشرة بين الناديين، سواء عبر صفقات بيع أو إعارات، ما عزز الثقة المتبادلة بين الإدارتين. كما أن العلاقة الشخصية بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومسؤولي دورتموند تمثل عنصرًا داعمًا في أي مفاوضات محتملة.

وفي ظل سعي ريال مدريد لتجديد دماء خط دفاعه وضمان استمرارية المنافسة على جميع البطولات، يبدو نيكو شلوتربيك أحد أبرز الأهداف المطروحة بقوة على طاولة الإدارة، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.