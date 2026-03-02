انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات قوية في دبي بالإمارات والدوحة بقطر، في تطور مثير أثار موجة قلق وترقب بين السكان.

وتأتي هذه الأصوات بعد يوم من تصعيد عسكري إيراني أوسع في منطقة الخليج، في ظل تقارير عن ضربات وصواريخ طالت دولاً عدة في رد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

وسمع الدوي مرات متعددة، فيما شدد سكان على أن الانفجارات بدت قوية وغير مسبوقة في هذه المدن الحيوية.

وكانت الإمارات وقطر قد أعلنتا في الأيام الماضية عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه أراضيهما، مع نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي للعديد منها، في حين تستمر موجات الرد الإيراني بالهجوم على أهداف متعددة في المنطقة.