موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 مارس
بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
انفجارات تهز سماء دبي والدوحة
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أخبار العالم

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

القسم الخارجي

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات قوية في دبي بالإمارات والدوحة بقطر، في تطور مثير أثار موجة قلق وترقب بين السكان.

وتأتي هذه الأصوات بعد يوم من تصعيد عسكري إيراني أوسع في منطقة الخليج، في ظل تقارير عن ضربات وصواريخ طالت دولاً عدة في رد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

وسمع الدوي مرات متعددة، فيما شدد سكان على أن الانفجارات بدت قوية وغير مسبوقة في هذه المدن الحيوية.

وكانت الإمارات وقطر قد أعلنتا في الأيام الماضية عن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه أراضيهما، مع نجاح أنظمة الدفاع الجوي في التصدي للعديد منها، في حين تستمر موجات الرد الإيراني بالهجوم على أهداف متعددة في المنطقة.

