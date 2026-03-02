الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وأن القاهرة تسجل ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، وأن درجات الحرارة ليلًا تنخفض إلى أقل من 10 درجات، ما يعني أن البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد، اعتبارًا من الغد، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تسجل غدًا 20 درجة مئوية، وأن البلاد تشهد اليوم امتدادًا لمنخفض جوي، يتسبب في فرص سقوط أمطار تتراوح بين متوسطة وخفيفة.

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تمتد إلى القاهرة، معرضة لسقوط الأمطار، وأن هناك نشاطًا للرياح على البحر الأحمر وقناة السويس، ما سيتسبب في ارتفاع الأمواج.

ولفت إلى أن البلاد ستشهد، غدًا في المساء، ارتفاعًا في درجات الحرارة بين درجة إلى درجتين، وأن القاهرة قد تسجل ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية.

وتابع أن البلاد تشهد فرص أمطار ضعيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

العاصمة الإدارية 17 08

6 أكتوبر 17 08

بنهــــا 18 09

دمنهور 17 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 17 10

بلطيم 17 09

المنصورة 17 10

الزقازيق 18 10

شبين الكوم 17 09

طنطا 17 09

دمياط 17 12

بورسعيد 17 13

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 10

العريش 18 09

رفح 17 08

رأس سدر 19 10

نخل 17 04

كاترين 10 00

الطور 21 12

طابا 17 09

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 21 12

الإسكندرية 18 12

العلمين 17 11

مطروح 17 11

السلوم 18 11

سيوة 21 05

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 18 08

بني سويف 19 07

المنيا 19 07

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

قنا 21 10

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 07

أبوسمبل 21 10