التحفظ على 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالتحفظ على 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك، فى حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية.



وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة محافظة القليوبية ، حملة مكبرة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، استهدفت ضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات الغذائية، في إطار تشديد الرقابة على السلع المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وبرفقتها المهندسة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة جهاز حماية المستهلك، ويوسف سلامة، وخالد منصور، وذلك بالتنسيق مع تموين حي غرب، وهيئة سلامة الغذاء، وأطباء المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور أيمن الشعراوي والدكتور محمد رفعت.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط نحو 2 طن من الدهون الحيوانية واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث تم التحفظ على المضبوطات فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ شؤونها القانونية.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء القليوبية، للتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين، وضمان وصول سلع غذائية آمنة وسليمة للأسواق.