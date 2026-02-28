قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

زوجين وطفلين.. تفاصيل وفاة أسرة بالكامل نتيجة تسريب غاز بالقليوبية

إبراهيم الهواري

مأساة جديدة تتكرر في محافظة القليوبية ، حيث لقيت أسرة مكونة من زوجين وطفلين مصرعها نتيجة تسريب الغاز..

وفاة اسرة اختناقا بالغاز

 تتكون الأسرة التي لاقت مصرعها، من زوجين وطفلين توأم ، حيث توفوا جميعا إثر تسرب غاز في منطقة أم بيومي التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، جرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل الواقعة 


تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ  بالعثور علي 4 جثث متوفين داخل منزلهم بمنطقة ام بيومى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة مأمور مركز شرطة قليوب ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونى مباحث المركز إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إسعاف، لكشف ملابسات الواقعة.

وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شاب يُدعى "خليل" يبلغ من العمر 28 عامًا، وزوجته، وطفليهما التوأم (طفلة وطفلة) يبلغان من العمر ثلاث سنوات ونصف إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة استنشاق الغاز المتسرب داخل الشقة.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى قليوب، تحت تصرف جهات التحقيق.

القليوبية تسريب غاز وفاة اسرة مصرع زوجين وطفلين اختناق بالغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس الليثي

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

