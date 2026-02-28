مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران

أفاد محافظ مدينة ميناب الإيرانية، في تصريح لوكالة تسنيم، بمقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة في مقاطعة ميناب جنوب إيران.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12، نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، بتدمير قصر المرشد الإيراني علي خامنئي تدميراً كاملاً.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خامنئي متواجداً في القصر، مشيرة إلى أن جميع القادة الإيرانيين الرئيسيين استُهدفوا في الغارات الجوية التي نُفذت حتى الآن اليوم.

وفي سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، يوم السبت بأن هناك تقييم إسرائيلي يشير إلى اغتيال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.