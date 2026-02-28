قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

آودي
آودي
عزة عاطف

أطلقت شركة آودي الألمانية علامتها التجارية الجديدة "AUDI" في الأسواق الصينية كخطوة استراتيجية تهدف إلى التحرر من القيود الكلاسيكية والتقرب من جيل الشباب المهتم بالتقنية، إلا أن النتائج الأولية جاءت مخيبة للآمال بكثير مما كان متوقعًا. 

فبعد التخلي عن شعار الحلقات الأربع الأيقوني واستبداله بشعار نصي، واجه طراز "E5 Sportback" الكهربائي برودًا استهلاكيًا غير مسبوق في واحد من أكثر الأسواق تنافسية في العالم. 

ورغم أن السيارة حصدت لقب سيارة العام في الصين من قبل لجنة خبراء محليين، إلا أن أرقام المبيعات الفعلية لم تعكس هذا الاحتفاء الإعلامي، حيث سجلت الشركة تسليم 7,070 وحدة فقط منذ الإطلاق، مع تراجع حاد في مبيعات شهر يناير الماضي التي لم تتجاوز 420 سيارة فقط.

تخفيضات كبرى لمحاربة الركود ومنافسة "شاومي" و"زيزكر"

اضطرت شركة "SAIC Audi" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الموقف عبر إطلاق حزمة تخفيضات سخية وصلت إلى 30,000 يوان (حوالي 4,370 دولارًا أمريكيًا) في فبراير 2026، لمحاولة تحفيز الطلب المتعثر. 

وشملت هذه الحوافز خصومات نقدية مباشرة وتعويضات عن ضرائب الشراء، مما خفض السعر الافتتاحي للسيارة إلى حوالي 205,900 يوان. 

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع "AUDI E5" في مركز تنافسي أفضل أمام عمالقة السوق الصينيين مثل "Xiaomi SU7" و"Zeekr 007"، والذين يهيمنون حاليًا على حصة الأسد من مبيعات السيارات الكهربائية الفاخرة بفضل تكاملهم العميق مع الأنظمة الرقمية المحلية وأسعارهم المدروسة بعناية.

تحدي الهوية: هل كان التخلي عن "الحلقات الأربع" قرارًا خاطئًا؟

يثير الأداء الضعيف لعلامة "AUDI" تساؤلات جوهرية حول أهمية العلامة التجارية في الأسواق العالمية، حيث يرى محللون أن الحلقات الأربع كانت تمثل عنصر الثقة والجودة الألمانية لدى المستهلك الصيني، والتخلي عنها خلق نوعًا من الغربة لدى المشترين التقليديين. 

ورغم أن طراز "E5 Sportback" يقدم أداءً جبارًا بقوة تصل إلى 776 حصانًا ومدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر، إلا أن غياب الهوية البصرية المعتادة جعل السيارة تبدو كأنها وافد جديد يحتاج لسنوات لبناء سمعة قوية. 

ومع استعداد الشركة لإطلاق طراز "E7X" القادم، يبقى التحدي الأكبر هو إقناع الجمهور بأن هذه العلامة النصية لا تزال تحمل روح الهندسة الألمانية ولكن بثوب صيني عصري ومبتكر.

آودي مبيعات AUDI E5 بالصين أسعار السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية 2026 آودي الصين سيارة العام الصينية 2026 تخفيضات آودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ممدوح عباس

تخطت الـ2 مليار جنيه .. ممدوح عباس يكشف مديونية الزمالك الحقيقية وأرض أكتوبر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية : نمو مستقر في الأداء المالي للهيئة مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 8 مليارات جنيه

الباقيات الصالحات

الباقيات الصالحات تُطلق منظومة متكاملة للتأهيل البدني لمرضى الزهايمر

خبيئة من التوابيت الملونة

العثور على "خبيئة من التوابيت الملونة لمنشدي آمون" و8 برديات نادرة من عصر الانتقال الثالث بالقرنة بالأقصر

بالصور

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد