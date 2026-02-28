أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك

اذان المغرب.. يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من رمضان 2026، ليعرفوا موعد الإفطار.. وفى السطور القادمة سنذكر موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.



يؤذن للمغرب فى القاهرة الساعة ٥:٥٣ م



موعد أذان المغرب اليوم السبت في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٥٦ ص

الشروق ٦:٢٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٨ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٥:٥٣ م

صلاة العِشاء ٧:١٠ م





موعد أذان المغرب اليوم السبت في الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٥٧ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٥:٥٤ م

صلاة العِشاء ٧:١٢ م





موعد أذان المغرب اليوم السبت في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٥:٥٨ م

صلاة العِشاء ٧:١٦ م



إمساكية شهر رمضان 2026

10 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.

11 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

12 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

13 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.

14 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

15 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:19 مساءً.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

16 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.

17 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

18 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

19 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

20 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

21 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

23 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

24 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

26 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

27 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

28 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

29 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.