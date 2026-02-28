قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
ديني

أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك

اذان المغرب
اذان المغرب
شيماء جمال

اذان المغرب.. يبحث الكثير عن موعد أذان المغرب فى اليوم العاشر من رمضان 2026، ليعرفوا موعد الإفطار.. وفى السطور القادمة سنذكر موعد أذان المغرب اليوم فى عدد من المحافظات.


يؤذن للمغرب فى القاهرة الساعة ٥:٥٣ م


موعد أذان المغرب اليوم السبت في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٦ ص
الشروق    ٦:٢٢ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر    ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء    ٧:١٠ م

 

موعد أذان المغرب اليوم السبت في الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٧ ص
الشروق    ٦:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٤ م
صلاة العِشاء    ٧:١٢ م

 

موعد أذان المغرب اليوم السبت في الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٥:٠١ ص
الشروق    ٦:٢٩ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٣ م
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٨ م
صلاة العِشاء    ٧:١٦ م


إمساكية شهر رمضان 2026

10 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.

11 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

12 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

13 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.

14 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

15 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:19 مساءً.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

16 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.

17 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

18 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

19 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

اذان المغرب مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في رمضان موعد أذان المغرب 2026 مواقيت الصلاة اليوم مغرب المغرب موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان موعد أذان المغرب اليوم السبت

