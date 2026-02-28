قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
جيش الاحتلال يستدعي الاحتياط لنشره على طول الحدود السورية واللبنانية
الهجوم على إيران.. اختراق وكالة "إيرنا" مع استمرار الهجمات السيبرانية
مسئول إسرائيلي: حددنا موعد الهجوم ضد إيران قبل أسابيع بالتنسيق مع أمريكا
نتنياهو يطلق على عملية الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد"
عاجل | مسؤول أمني إسرائيلي: كل النظام الإيراني أصبح هدفاً
المرشد على رأسها.. الكشف عن الأهداف الكبرى للهجوم الأمريكي الإسرائيلي
تفعيل صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل.. إغلاق المدارس وحظر التجمعات
جددي سفرتك في رمضان .. طريقة عمل فتة سجق لوجبة الإفطار
صحيفة إسرائيلية: تنفيذ ضربة بالقرب من مكتب خامنئي في طهران
نيويورك تايمز: الهجوم الحالي أوسع نطاقًا بكثير من ضربات يونيو الماضي
إعلام عبري: الضربات الإسرائيلية ضد إيران تشمل مدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

3 كلمات من النبي قبل النوم تجعلك تستيقظ نشيطا طول اليوم فى رمضان

النوم
النوم
إيمان طلعت

النوم المتقطع فى رمضان مشكلة يعاني منها الكثير، حيث يقلبون نظام يومهم خلال شهر رمضان الكريم، فبعد الإفطار يذهب الكثير من المسلمين لأداء صلاة التراويح ويطول السهر في ليالي رمضان، والخروج والتنزه مع الأصدقاء والجلوس مع العائلة، وربما يسهر الكثير حتى يؤدون صلاة الفجر فى وقتها، ثم ينامون قليلا ويستيقظون للذهاب لأعمالهم ولكن يشعرون بالتعب والإرهاق لعدم حصولهم على قسط كافى من النوم، فحتى يستيقظ الإنسان منا فى حالة نشاط عليه أن ينام من 6 الى 8 ساعات يوميًا، ولكن بسبب الروتين الخاص بشهر رمضان الكريم قد نبقى مستيقظين لساعات متأخرة دون نوم، ويتسألوا ماذا نفعل حتى نستيقظ بهمة ونشاط فى رمضان من غير ارهاق؟.

رسول الله– صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله- سبحانه وتعالى-.

وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيطا طول اليوم

أوصى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة، أن تردد 3 كلمات قبل النوم، علينا جميعا أن نرددها؛ حتى تجعلك نشيطا في اليوم التالي، ولديك همة على أداء كل عمل صعب، وهي:

1- سبحان الله 33 مرة .
2- الحمد لله 33 مرة .
3- الله أكبر 34 مرة .

فمن ينام ويستيقظ متعبا ومرهقا؛ فعليه أن يسبح الله قبل نومه، فمن اعتاد التسبيح قبل نومه اُعطي نشاطاً وقوة في قضاء حاجاته وقوة في عبادته.

وورد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سنن قبل النوم، حيث داوم عليها كل ليلة عند النوم، بل وأوصانا بها؛ لما لها من فضل عظيم، وحثنا على اغتنامها، ومن سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

أمور كان يفعلها النبي قبل النوم

1- كان النبي يتوضأ قبل الدخول للنوم.
2- كان يسلم على أهل بيته قبل النوم.
3- كان ينام على جانبه الأيمن.
4- كان يضع يده تحت خده الأيمن.
5- كان يذكر الله قبل نومه.
6- كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" ثم يمسح بها جسده.
7- كان يقرأ آية الكرسي وأخر آيتين من سورة البقرة.

النوم المتقطع فى رمضان وصية النبي قبل النوم تجعلك نشيطا طول اليوم أمور كان يفعلها النبي قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

ترشيحاتنا

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أجوستي بوش: منتخب السلة يستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

زيزو وزوجته

زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

محمد الشربيني لاعب الاسكواش

نهائي مصري خالص في تورنتو.. النوساني يضرب موعدًا مع الشربيني على لقب جودفيلو للاسكواش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد