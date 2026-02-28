قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل

خالد يوسف

تعمل وزارة العمل على توفير فرص عمل متنوعة، مع التركيز على توفير رواتب مجزية تناسب الشباب حديثي التخرج وأصحاب الخبرة، وتشمل هذه الفرص مجالات مختلفة مع تقديم مزايا مثل التأمين الصحي، والسكن، والمواصلات، حيث تساعد هذه المبادرات على دعم الشباب وتمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة تلبي احتياجاتهم المالية والمهنية، مع ضمان الالتزام بـ الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

فرص عمل برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل، عن توفير وظائف جديدة في مجال الترجمة بإحدى شركات تصنيع الألواح الشمسية، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه. 


ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية حقيقية برواتب ومزايا تنافسية للشباب.

مترجمين صيني وتدقيق

أوضحتِ الوزارة، أن الوظائف المتوفرة في الترجمة للغة الصينية بين الترجمة التحريرية والفورية، والتدقيق اللغوي، وإدارة المحتوى ثنائي اللغة، بما يتيح للمتقدمين فرصة الاستفادة من مهاراتهم اللغوية في بيئة عمل احترافية.


ولفتت الوزارة إلى أن هناك 30 وظيفة جديدة للعمل كمترجم لغة صينية بشركة إليت سولار لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالعين السخنة، برواتب من 35 لـ40 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الوظائف توفر امتيازات متمثلة في التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب فرصٍ للتطوير المهني والنمو الوظيفي داخل الشركة، ما يجعلها فرصة مستقرة في مجال اللغات والترجمة.


الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

تضع شركة إليت سولار لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية بالعين السخنة، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم، متمثلة في الآتي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلاً على مؤهل جامعي.

- أقصى حد للسن حتى 35 عامًا.

- إجادة اللغة الصينية.

خطوات التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف الترجمة المقدمة برعاية وزارة العمل من خلال إجراء المقابلات يوميًّا من الساعة 9 صباحًا، عدا يوم الجمعة، بمقر الشركة بالعين السخنة، المنطقة الصناعية، مساكن بتروجيت.

كما يمكن التقديم من خلال رقم الهاتف التالي والتواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم المخصص لذلك: «01115590851».

