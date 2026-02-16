وظائف خالية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية ، عن طرح عدد من الوظائف الجديدة ما بين وظائف قيادية وإشرافية وأخرى تتطلب خبرات متخصصة، وذلك ضمن الإعلانات المنشورة لصالح الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار دعم الجهاز الإداري بكفاءات قادرة على تطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف الهيئة.

الوظائف

وظائف قيادية جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة داخل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وحددت الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، إلى جانب المستندات اللازم تقديمها وآليات التقديم.

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

تضمنت شروط شغل الوظيفة توافر عدد من المهارات الفنية، أبرزها القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بطبيعة العمل، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام العمل، إلى جانب مهارات القيادة والتوجيه، ووضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ، وإدارة فريق العمل، واكتشاف الابتكار لدى المرؤوسين، وإدارة الوقت بكفاءة.

وفيما يتعلق بسنوات الخبرة، اشترط الإعلان قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول أ داخل الجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري للدولة.

كما يشترط اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مع الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الوظائف

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت بوابة الوظائف الحكومية مجموعة من المستندات اللازمة، تشمل 6 صور فوتوغرافية، وCD محمل عليه ملف بصيغة PDF يتضمن صورة الرقم القومي، وصورة جواز السفر إن وجد، وصورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والأبناء، وصور شهادات ميلاد الأبناء الذين لم يستخرجوا الرقم القومي، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، إضافة إلى مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات بما يحقق رضا المواطنين وفقا للنموذج المعد لذلك.

كما تتضمن المستندات ما يثبت القدرات العلمية مثل الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، إلى جانب السيرة الذاتية موضحا بها الإنجازات السابقة وسابقة الأعمال في مهام مماثلة.

ويشترط تقديم بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل متضمنا حيثيات المرتب، وكفاية الأداء لآخر 5 تقارير، والجزاءات الموقعة إن وجدت وموقف محوها، فضلا عن شهادة قانونية توضح موقف الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وفقا للنماذج المقررة.

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

تضمنت مهام الوظيفة الإشراف على إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للهيئة، ومتابعة مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات ومدونة السلوك الوظيفي، إضافة إلى مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للتأكد من مدى فاعليتها.

واشترط الإعلان إجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والإلمام بكافة اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الهيئة، إلى جانب مهارات القيادة والتوجيه، والاتصال والعرض، وإدارة الوقت، وإعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات، وإدارة التغيير، ورسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، فضلا عن القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

الوظائف

وتأتي هذه الوظائف في إطار سعي الهيئة إلى دعم منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، من خلال استقطاب كوادر تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.