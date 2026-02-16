قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنتها بوابة الوظائف الحكومية ، عن طرح عدد من الوظائف الجديدة ما بين وظائف قيادية وإشرافية وأخرى تتطلب خبرات متخصصة، وذلك ضمن الإعلانات المنشورة لصالح الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار دعم الجهاز الإداري بكفاءات قادرة على تطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف الهيئة.

الوظائف 

وظائف قيادية جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية

كشفت بوابة الوظائف الحكومية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة داخل الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وحددت الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، إلى جانب المستندات اللازم تقديمها وآليات التقديم.

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية

تضمنت شروط شغل الوظيفة توافر عدد من المهارات الفنية، أبرزها القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المرتبطة بطبيعة العمل، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام العمل، إلى جانب مهارات القيادة والتوجيه، ووضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ، وإدارة فريق العمل، واكتشاف الابتكار لدى المرؤوسين، وإدارة الوقت بكفاءة.

وفيما يتعلق بسنوات الخبرة، اشترط الإعلان قضاء مدة بينية مقدارها 1 عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول أ داخل الجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري للدولة.

كما يشترط اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مع الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

الوظائف 

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت بوابة الوظائف الحكومية مجموعة من المستندات اللازمة، تشمل 6 صور فوتوغرافية، وCD محمل عليه ملف بصيغة PDF يتضمن صورة الرقم القومي، وصورة جواز السفر إن وجد، وصورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والأبناء، وصور شهادات ميلاد الأبناء الذين لم يستخرجوا الرقم القومي، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، إضافة إلى مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات بما يحقق رضا المواطنين وفقا للنموذج المعد لذلك.

كما تتضمن المستندات ما يثبت القدرات العلمية مثل الحصول على درجات علمية، وإجادة لغات أجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والمذكرات الفنية، إلى جانب السيرة الذاتية موضحا بها الإنجازات السابقة وسابقة الأعمال في مهام مماثلة.

ويشترط تقديم بيان حالة وظيفية حديث معتمد من جهة العمل متضمنا حيثيات المرتب، وكفاية الأداء لآخر 5 تقارير، والجزاءات الموقعة إن وجدت وموقف محوها، فضلا عن شهادة قانونية توضح موقف الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وفقا للنماذج المقررة.

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

تضمنت مهام الوظيفة الإشراف على إعداد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية والحوكمة للهيئة، ومتابعة مراجعة الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح والسياسات والبرامج والتعليمات ومدونة السلوك الوظيفي، إضافة إلى مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والتشغيلية للتأكد من مدى فاعليتها.

واشترط الإعلان إجادة اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، والإلمام بكافة اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الهيئة، إلى جانب مهارات القيادة والتوجيه، والاتصال والعرض، وإدارة الوقت، وإعداد التقارير وصياغة النتائج والتوصيات، وإدارة التغيير، ورسم السياسات ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها، فضلا عن القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

الوظائف 

وتأتي هذه الوظائف في إطار سعي الهيئة إلى دعم منظومة الحوكمة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، من خلال استقطاب كوادر تمتلك الخبرات والمهارات اللازمة للارتقاء بمستوى العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الوظائف الحكومية وظائف الهيئة العامة للسد العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

مسلسل سوا سوا

مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل سوا سوا

مسلسل وننسى اللي كان

مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل وننسى اللي كان

الفنان محمد رضوان مع أوركيد سامي

محمد رضوان يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «السوق الحرة»

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد