رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للتخفيف من الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شملت قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات.

وأوضح أن قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يومًا، مُقارنًا الوضع بما هو عليه في بريطانيا، حيث تصل فترة الانتظار إلى عام ونصف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاج على نفقة الدولة خلال 2024 – 2025 يسجل متوسط إرسال طلبات العلاج للجنة الثلاثية نحو 13 ألف طلب يوميًا، و391 ألف طلب شهريًا، بما يعادل نحو 4.7 مليون طلب سنويًا، بتكلفة تصل إلى 27.4 مليار جنيه سنويًا.

وتابع موسى أن متوسط القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة يوميًا يبلغ نحو 11 ألف قرار، و335 ألفًا شهريًا، و4 ملايين قرار سنويًا، بينما تصل متوسط النفقات من هذه القرارات يوميًا إلى 1.76 مليون جنيه، وشهريًا 2.28 مليار جنيه.

وأضاف: "العلاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026 وصل عدد قراراته إلى 39 مليون قرار، وعدد المرضى 23 مليون شخص، والتكلفة الإجمالية بلغت 150.3 مليار جنيه".

واستطرد موسى: "أكثر الأمراض التي تم توقيع الكشف عليها للمرضى هي أمراض الباطنة، تليها الأورام، ثم العيون، لذا يجب توجيه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على هذه الجهود".

وأوضح موسى أن محافظة المنيا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، مؤكدًا أن هذه المحافظة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة نظرًا لكثافة سكانها.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار لبحث آلية التطبيق.

وأردف موسى: "الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي الشامل بالكامل، ومنظومة التأمين الصحي ستسهم في حل كافة المشاكل الصحية في مصر".

الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي بريطانيا

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

مسلسل عرين الذئاب

بطولة نادين الراسي.. عرين الذئاب دراما بوليسية مشوّقة في رمضان

تصفيق ودرع وتورتة الـ80.. ليلة تكريم إبداع إبراهيم عبد المجيد في المركز الروسي

تصفيق ودرع وتورتة الـ80.. ليلة تكريم إبداع إبراهيم عبد المجيد في المركز الروسي

مصطفى شوقي

أهلا نورت البيت.. مصطفى شوقي يطرح أحدث أغانيه بمناسبة شهر رمضان

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

