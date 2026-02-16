أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للتخفيف من الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شملت قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات.

وأوضح أن قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يومًا، مُقارنًا الوضع بما هو عليه في بريطانيا، حيث تصل فترة الانتظار إلى عام ونصف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن العلاج على نفقة الدولة خلال 2024 – 2025 يسجل متوسط إرسال طلبات العلاج للجنة الثلاثية نحو 13 ألف طلب يوميًا، و391 ألف طلب شهريًا، بما يعادل نحو 4.7 مليون طلب سنويًا، بتكلفة تصل إلى 27.4 مليار جنيه سنويًا.

وتابع موسى أن متوسط القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة يوميًا يبلغ نحو 11 ألف قرار، و335 ألفًا شهريًا، و4 ملايين قرار سنويًا، بينما تصل متوسط النفقات من هذه القرارات يوميًا إلى 1.76 مليون جنيه، وشهريًا 2.28 مليار جنيه.

وأضاف: "العلاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026 وصل عدد قراراته إلى 39 مليون قرار، وعدد المرضى 23 مليون شخص، والتكلفة الإجمالية بلغت 150.3 مليار جنيه".

واستطرد موسى: "أكثر الأمراض التي تم توقيع الكشف عليها للمرضى هي أمراض الباطنة، تليها الأورام، ثم العيون، لذا يجب توجيه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على هذه الجهود".

وأوضح موسى أن محافظة المنيا ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة، مؤكدًا أن هذه المحافظة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة نظرًا لكثافة سكانها.

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار لبحث آلية التطبيق.

وأردف موسى: "الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي الشامل بالكامل، ومنظومة التأمين الصحي ستسهم في حل كافة المشاكل الصحية في مصر".