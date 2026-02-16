رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان 2026 والمرتقب خلال نهاية الأسبوع الجاري ، حيث يتساءل الجميع عن موعد أول يوم رمضان وهل سيدأ الصيام يوم الأربعاء أم الخميس المقبل؟ ، حيث من المنتظر استطلاع هلال رمضان وإعلان بدء الصيام وحسم الأمر خلال الساعات المقبلة.



موعد رمضان 2026

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهرشعبان بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب ماستعلنه دار الإفتاء المصرية.

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفيالقاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين(34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعداجاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً

كشفت الحسابات الفلكية عن موعد رمضان 2026، أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكيًا، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس19 فبراير 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

رؤية هلال رمضان 2026

أكد تقرير لمركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير، هي ما بين مستحيلة أو غير ممكنة من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أوباستخدام التلسكوب أو حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي فائقة القوة.

موعد شهر رمضان 2026

وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



موعد رمضان في عمان

تأتي سلطنة عُمان، في مقدمة الدول التي أعلنت موعد أول يوم رمضان 2026 رسميًا، مشيرةإلى أنه سيكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان المبارك.



موعد رمضان في الإمارات



في الإمارات العربية المتحدة، رجحت الحسابات الفلكية أن يبدأ رمضان يوم الخميس 19 فبراير2026، على أن يكون أول أيام عيد الفطر الجمعة 20 مارس.

موعد رمضان في قطر



وفي قطر، أفادت دار التقويم القطري بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الأربعاء 18 فبراير2026 قد يكون أول أيام رمضان، مع تأكيد أن القرار النهائي يظل بيد لجنة الرؤية الشرعية، فيظل صعوبة رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

موعد رمضان في سنغافورة

أعلنت سنغافورة أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ يوم الخميس 19 فبراير، بعد تقييماتفلكية أكدت عدم إمكانية رؤية الهلال مساء الثلاثاء 17 فبراير.

وأوضح المجلس الإسلامي الأعلى في سنغافورة أن الصيام سيبدأ رسميًا الخميس، داعيًاالمسلمين للاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

موعد رمضان في تركيا

قررت منظمة الدول التركية توحيد موعدي بداية رمضان وعيد الفطر لعام1447 هـ، خلال اجتماع لجنة الفتوى التابعة لها في سمرقند.

وحددت المنظمة يوم الخميس 19 فبراي كر أول أيام رمضان 2026 على أن يحل عيد الفطر يومالجمعة 20 مارس، معتبرة أن هذا القرار المشترك يعكس توجهًا لتعزيز وحدة المجتمعاتالمسلمة وتنسيق الشعائر الدينية استنادًا إلى المعطيات العلمية الحديثة.



مواعيد عمل البنوك في رمضان

وفقًا للبنك المركزي، ستكون مدة عمل البنوك في رمضان المبارك لعام 2026 أربع ساعاتيوميًا، حيث سيبدأ استقبال الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدةوالنصف بعد الظهر، بينما ستكون مواعيد العمل للموظفين من التاسعة صباحًا وحتى الثانيةبعد الظهر.

كما تستمر ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في العمل على مدارالساعة، لتلبية احتياجات السحب والإيداع والتحويلات المالية دون توقف طوال الشهر.

إجازة البنوك في رمضان 2026

تلتزم جميع البنوك في مصر بنظام العطلات الرسمية المتبع، حيث ستكون إجازات البنوكالأسبوعية خلال رمضان يومي الجمعة والسبت، وفي حالة تزامن الشهر الكريم مع أي عطلاترسمية أو قومية، سيتم الإعلان عن موعد توقف عمل جميع البنوك والعودة ببيان رسمي منالبنك المركزي المصري.